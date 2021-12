Kissing

vor 35 Min.

Versuchte Brandstiftung: Elfjähriger zündelt in Kirche

Ein Elfjähriger hat in der Pfarrkirche St. Bernhard (rechts) in Kissing gezündelt.

Ein Elfjähriger zündelt am Samstag in der Pfarrkirche St. Bernhard in Kissing und beschädigt so mehrere Gegenstände. Die Polizei ermittelt.

Versuchte Brandstiftung in einer Kirche. Laut Polizei zündelte ein Elfjähriger am Samstagnachmittag in der Pfarrkirche St. Bernhard in Kissing. Dabei beschädigte der Bub nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 15 Uhr mutwillig mehrere Gegenstände in der Kirche. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 1000 Euro. (AZ)

