Vorfahrt missachtet: Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Kissing

15.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Freitag in Kissing.

Ein 21-Jähriger war am Freitagnachmittag mit seinem Auto auf der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße in Kissing in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Zeitgleich bog eine 18-Jährige mit ihrem Pkw von der Friedberger Straße nach links in die Bürgermeister-Wohlmuth-Straße ein und nahm 21-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden die zwei Unfallbeteiligten leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.500 Euro. (AZ)