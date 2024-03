Kissing

Was tut sich im Jugendtreff Saphir in Kissing?

Plus Mit dem Jugendtreff Saphir verfügt Kissing über ein echtes Juwel. Die Jugendlichen kommen immer gerne vorbei. Auch in Zukunft steht wieder einiges auf dem Plan.

Von Philipp Holzhey

Als der Jugendtreff Saphir in Kissing im November 2022 seine Pforten öffnet, erstrahlt er in neuem Glanz. Nach den Renovierungsarbeiten, die mit der Einstellung der beiden pädagogischen Fachkräfte Claudia Riedel und Florian Schweda im September begannen, hat sich einiges verändert. Das Mobiliar wurde komplett erneuert und die Wände ausschließlich in hellen Farben gestrichen, um eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Der Gestaltungsprozess ist aber nach wie vor in vollem Gange. Die Jugendlichen sollen mitgestalten und bei der Umsetzung helfen. Aktuell entsteht ein neuer DJ-Raum. Wegen Projekten wie diesem kommen die Jugendlichen immer gerne vorbei. Und warum noch? "Wegen Claudi und Flo natürlich", sind sich die sechs Jungs, die gerade zusammen in der Küche essen, einig.

Mit Freunden gemeinsam an der Bar sitzen und Essen ist im Saphir keine Seltenheit. In Gesellschaft isst sich's einfach angenehmer. Foto: Philipp Holzhey

Pädago gische Fachkräfte im Kissinger Saphir

Claudia Riedel (Claudi) und Florian Schweda (Flo) sind seit September 2022 als pädagogische Fachkräfte im Jugendtreff Saphir in Kissing. Riedel ist Bachelor Professional in Sozialwesen mit dem Vertiefungsgebiet Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von sechs bis 27 Jahren. Schweda hat einen Studienabschluss in Erziehungswissenschaften mit der Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik. Ihr jetziger Arbeitgeber ist der Träger des Jugendtreff Saphir, die Kinder und Jugendhilfe Wittelsbacher Land der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V. Beide waren zuvor in Augsburg beschäftigt, haben sich aber letztlich für die Gemeinde Kissing entschieden, da sie dort die Möglichkeit haben, im Gestaltungsprozess des noch jungen Jugendtreffs aktiv mitzuwirken. Die Jugendlichen sollen sich angenommen und akzeptiert fühlen und Strukturen vorfinden, in denen sie ernst genommen werden.

