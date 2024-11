Weihnachtsmarkt in Kissing öffnet bald seine Pforten

Der Weihnachtsmarkt in Kissing steht vor der Tür und verspricht ein besinnliches und festliches Erlebnis für die ganze Familie zu werden. Vom Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, lädt der Markt, organisiert vom Handels- und Gewerbeverein Kissing (HHK) alle Besucher ein, in die vorweihnachtliche Stimmung einzutauchen. Der Kissinger Weihnachtsmarkt gehört schon seit vielen Jahren zum festen Bestandteil der Adventszeit im Wittelsbacher Land. Vor dem Kissinger Rathaus können die Besucherinnen und Besucher Essen, Trinken und weihnachtliche Geschenke kaufen. Die Buden öffnen Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 15 bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr. „Es gibt heuer wieder ein schönes Programm und für jeden ist etwas dabei“, sagt Rudolf Kandler, Vorsitzender des örtlichen Gewerbevereins HHK.

Musik und Tanz und Zeit für Besinnung in Kissing

Bereits um 17 Uhr wird der Rathausplatz am Freitag in ein Weihnachtsdorf verwandelt sein. Die offizielle Eröffnung des Marktes erfolgt um 18 Uhr durch den Bürgermeister Reinhard Gürtner und Rudolf Kandler. Untermalt wird die Eröffnung durch den Posaunenchor Kissing.

Bereits um 18.15 Uhr wird es in der Aula einen Auftritt mit den Tanzgruppen des Tanzstudios Effekt geben. Am Samstag bleibt das Programm bewusst ruhig, um den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit zu geben, in aller Ruhe zu bummeln und die festliche Stimmung zu genießen. Am Sonntag dürfen sich die Kinder auf einen ganz besonderen Gast freuen: Der Nikolaus wird um 15 Uhr vorbeischauen. Um 16 Uhr tritt das Tanzstudio Effekt noch einmal in der Aula der Schule auf. Bei Einbruch der Dunkelheit sorgt die Kissinger Kapelle für die weihnachtliche Atmosphäre.

Kissinger Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende

In diesem Jahr erwartet die Gäste etwas Besonderes: Es wird eine neue Weihnachtsbeleuchtung geben. Jeder Baum auf dem Markt wird festlich erleuchtet und sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre, die den kleinen, aber feinen Markt noch heimeliger macht. Mit insgesamt 14 liebevoll dekorierten Ständen bietet der Weihnachtsmarkt eine Vielzahl an handgefertigten Geschenken, köstlichen Leckereien und wärmenden Getränken. Neu sind zudem zwei Getränke: der heiße Aperol Spritz sowie der Himbeerpunsch. „Es wird zudem noch eine kleine Überraschung in der Gestaltung des Marktes geben - doch die wird noch nicht verraten“, sagt Kandler.

Ein fester Bestandteil des Weihnachtsmarktes ist auch in diesem Jahr der Wunschbaum. An diesem besonderen Baum hängen die Wünsche von Senioren und Seniorinnen aus dem Haus Gabriel, AWO und Betreutem Wohnen. Mittig im Markt wird der Baum stehen, geschmückt mit den Wunschzetteln. „Die Wunschkarten haben einen Wert bis 30 Euro. Es kann alles gewünscht werden - ob nun etwas Materielles oder einfach nur Zeit“, erklärt Rudolf Kandler. Zudem sollen heuer auch die Angestellten der Einrichtungen miteinbezogen werden. Aufgrund des heftigen Hagels im vergangenen Jahr, der nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch die Pflegekräfte stark herausgefordert hat. sollen auch sie unterstützt werden. Eine schöne Tradition, die das Miteinander in der Gemeinde stärken soll.