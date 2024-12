Wie entscheidet Kissing über die Hebesätze der Grundsteuer?

Es klingt nach viel Bürokratie, komplizierten Regelungen – und hat konkrete Auswirkungen auf Grundstückseigentümer: Im kommenden Jahr wird die Grundsteuer neu festgesetzt. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2018 entschieden, dass diese wegen veralteter Einheitswerte nicht mehr der Verfassung entspricht. Die geplante Reform der Grundsteuer tritt nun ab dem 1. Januar in Kraft. Was bedeutet da für die Eigentümerinnen und Eigentümer in Kissing?

