Zaun an Baumarkt-Parkplatz bei Unfallflucht angefahren

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Kissing kommt es zu einer Unfallflucht. Dabei wird jedoch kein anderes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen.

Vermutlich beim Einparken hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Zaun beschädigt. Der Unfall geschah am Donnerstag zwischen 8 und 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Römerstraße in Kissing. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle.

An dem Zaun entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)