Zeugen gesucht: Unbekannte schlitzen Autoreifen eines Hyundais auf

Am Wochenende beschädigen Unbekannte in Kissing den Reifen eines Pkws der Marke Hyundai. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In der Nacht von Samstag, 1. Oktober, auf Sonntag, 2. Oktober, beschädigten Unbekannte in Kissing in der Ehgartenstraße ein Auto. Die unbekannten Täter schlitzten den Hyundai am hinteren rechten Reifen mit drei Stichen auf. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)