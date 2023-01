Aktuelle Entscheidungen der Pfarrei werden Mering prägen

Plus Klappt der Neubau des Papst-Johannes-Hauses? Was passiert mit dem alten Pfarrhof? Diese Fragen betreffen nicht nur die katholische Gemeinde.

Die Pfarrei St. Michael ist "mitten in Mering". Der Leitspruch der katholischen Gemeinde trifft im doppelten Wortsinn zu. Sie ist als eine der größten katholischen Pfarreien im Landkreis mit ihren aktiven Ehrenamtlichen, der engagierten Jugendarbeit und ihren Kindertagesstätten St. Afra und St. Margarita aus der Meringer Ortsgemeinschaft nicht wegzudenken. St. Michael befindet sich aber auch geografisch im Zentrum: mit der denkmalgeschützten Kirche, dem Pfarrhof, dem verwunschenen Lippgarten und dem Papst-Johannes-Haus.