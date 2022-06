Bäume fördern: Kissing geht in die richtige Richtung

Die Gemeinde Kissing möchte sich für den Erhalt von Bäumen einsetzen, die Förderung ist ein guter Ansatz. Doch der Vorschlag der Grünen schießt über das Ziel hinaus.

Mit der geplanten Förderung für Bäume hat Kissing eine annehmbare Lösung gefunden. Sie bietet einen Anreiz, Bäume zu erhalten, unterstützt Besitzerinnen und Besitzern bei den Kosten und lässt ihnen freie Hand. Anders als eine Schutzverordnung, welche die Grünen vehement einforderten. Sie mag sich gut anhören und einen sinnvollen Hintergedanken haben: klare Regeln, kein unbegründetes Fällen, Ausnahmen sind möglich. Doch die Nachteile wiegen schwer.

Die Schutzverordnung kann das Fällen geschützter Bäume vielleicht reduzieren, aber nicht verhindern. Auf die Gemeinde käme mit den vielen Anträgen auf Befreiung ein hoher bürokratischer Aufwand zu, was wiederum Kosten verursacht. Bauvorhaben könnten sich verzögern, in der Verordnung geregelte Ersatzpflanzungen gestalten sich oft nicht einfach. Für Eigentümerinnen und Eigentümer bedeutet sie eine enorme Einschränkung. Gerade alte Bäume so zu pflegen, dass sie keine Gefahr darstellen, ist kostspielig. Mit zunehmenden Unwettern werden sie immer mehr zum unkalkulierbaren Risiko – gerade in Wohngebieten.

Einen weiteren Nachteil wollten die Kissinger Grünen umgehen. Doch ihr Vorstoß, über Nacht eine Baumschutzverordnung zu erlassen und somit spontane Fällaktionen zu vermeiden, war nicht durchdacht. Bäume verdienen besonderen Schutz und spielen eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Klimakrise. Aber derartige Schnellschüsse zerstören das Vertrauen und die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten – essenzielle Bedingungen für einen funktionierenden Umweltschutz.

