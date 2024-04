Bangen um die Marktsonntage in Mering

Plus Wie werden die Marktsonntage eine Pause von einem Jahr verkraften?

Die Marktsonntage sind den Meringerinnen und Meringern eine Herzensangelegenheit. Die vier Termine mit Verkaufsbuden, Essensständen und geöffneten Geschäften gehören zu den Besonderheiten, die die Marktgemeinde zu einem echten Zentrum im Landkreissüden machen.

Entsprechend heikel ist die Entscheidung, die Bürgermeister Florian Mayer mit seiner Verwaltung jetzt getroffen hat. Nach dem Fastenmarkt, der Anfang März stattfand, sind die weiteren drei Termine für dieses Jahr abgesagt. Dass die Marktsonntage eine Pause von einem Jahr überleben, ist eine Herausforderung. Doch was wäre die Alternative?