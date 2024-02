Bildung, Energie, Flüchtlinge: Kommunen brauchen endlich Entlastung

Plus Städte wie Friedberg sind hohen Belastungen ausgesetzt. Sie tragen zwar eine Mitverantwortung, letztlich liegt der Handlungsspielraum aber woanders. Ein Kommentar.

Im Vergleich zu anderen Kommunen in strukturschwachen Regionen sind es immer noch Luxusprobleme. Mit einem Schuldenstand von 40 Millionen Euro und Rücklagen von rund 20 Millionen Euro steht Friedberg verhältnismäßig gut da. Dass sich die Zahlen in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern, liegt aber nur zum Teil an der Stadtpolitik.

Kommunen wie Friedberg leiden unter Bundes- und Europapolitik

Ein Fakt ist exemplarisch für die Misere: Da kommt gut ein Viertel des Verwaltungshaushalts aus der Einkommenssteuer - und muss fast gänzlich an den Kreis abgeführt werden. Verantwortlich sind aber letztlich Entscheidungen auf Bundes- oder sogar Europaebene, die bei lokalen Verwaltungen für Kopfschütteln sorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen