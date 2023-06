Der Friedberger Wochenmarkt ist eine Institution

Plus Auf dem Friedberger Wochenmarkt gibt es einen Wechsel. Doch der Markt bleibt ein wichtiger Treffpunkt - und zeigt, was der Marienplatz sein könnte.

Während Corona boomte er regelrecht, in diesem Winter und dem grauen Frühling war der Friedberger Wochenmarkt etwas weniger belebt. Doch nun zieht der Besuch wieder an - zum Glück, denn der Markt ist eine Institution. Und er zeigt, welches Potenzial der Marienplatz hat.

Wochenmärkte haben immer zwei Funktionen, nämlich natürlich die ökonomische, aber eben auch die soziale. Freitagvormittag ist es der Treffpunkt in der Stadt, regelmäßige Kundinnen und Kunden wissen genau, wen sie dort treffen können, um wie viel Uhr und an welchen Ständen. Der Plausch mit Bekannten, mit den Betreiberinnen der Stände, der Espresso im Café, das ist für viele ein Ritual. Während der Pandemie zeigte sich nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten diese Bedeutung besonders stark. Der Freiluft-Einkauf und die Begegnungen am Rande trugen dazu bei, das soziale Netzwerk aufrechtzuerhalten.

