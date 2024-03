Friedberger Marktsonntage sind ein Erfolgsmodell

Plus Die Friedberger Marktsonntage haben inzwischen wieder viel Zulauf. Warum sie ein Erfolgsmodell sind.

Ostern hat sich mittlerweile zu einem zweiten Geschenke-Fest neben Weihnachten entwickelt. Zumindest eine Kleinigkeit soll es dann doch sein. Da kommt der Friedberger Judika-Markt an dem Sonntag zwei Wochen vor den Ostertagen sicher vielen ganz gelegen. Doch auch sonst sind die Friedberger Marktsonntage ein Erfolgsmodell. Warum gibt es eigentlich nicht mehr Nachahmer?

Marktsonntag in Friedberg kommt gut an

Landauf, landab haben sich die Jahrmärkte seit der Nachkriegszeit kaum verändert. Natürlich kann man sagen, dass gerader dieser nostalgische Charme anziehend ist, aber ehrlich gesagt: Ein bisschen mehr als eine Aneinanderreihung von Buden mit Bürsten und Würsten freut inzwischen selbst diejenigen, die sonst froh sind, der Eventisierung des Alltagslebens zu entkommen. Die steigenden Besucherzahhlen sprechen für sich.