Gute Noten für den Meringer Faschingsumzug

Mering gilt schon seit vielen Jahren als Faschingshochburg. Das liegt vor allem daran, dass seit 60 Jahren das Faschingskomitee Mering für ein Highlight nach dem anderen sorgt. Mit Gardetreffen, Rosenmontagsball, Kinderfasching und heuer auch wieder einem großen Faschingsumzug setzen sie die Messlatte hoch. Über 15.000 Besucherinnen und Besucher kamen am Sonntag in die Marktgemeinde und feierten ausgelassen beim 29. Faschingsumzug. Viele Fußgruppen mit fantasievollen Kostümen, befreundete Faschingsgesellschaften und kunstvoll gestaltete Wagen beteiligten sich daran. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung für jedes Alter.

Ausgelassene Stimmung in Mering

Das Sicherheitskonzept der Veranstalter ging auf und die Polizeiinspektion Friedberg vergibt an Mering durchwegs gute Noten für die Organisation. Dabei hatte die Polizei noch im Vorfeld die Marktgemeinde und das Faschingskomitee darauf hingewiesen, dass sie ein Branntweinverbot befürworten. Denn harter Alkohol steigere das Aggressionsverhalten. Dass sich Bier, Wein und Sekt nicht verhindern lassen, ist auch der Polizei bewusst. Auch wenn die Organisatoren auf ein Alkoholverbot verzichteten, sowohl vor und nach dem Umzug hat es diesmal bestens geklappt und die Stimmung während der Veranstaltung war ausgelassen. Alles blieb im Rahmen. Das Beste: Es kam zu keinen größeren Verletzungen. So macht Fasching feiern in Mering richtig Spaß.

