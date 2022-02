Im Landkreis wachsen selbst kleine Orte wie Steindorf rasant

Die Dynamik der Wachstumsregion kommt mittlerweile auch in den Dörfern an. Davon zeugt der geplante Kita-Ausbau in Steindorf.

Schon seit Jahren ist Steindorf mit seinen Ortsteilen Hofhegnenberg, Eresried und Hausen die kleinste Gemeinde im ganzen Landkreis Aichach-Friedberg und die einzige mit immer noch unter 1000 Einwohnern. Doch gerade der Landkreissüden, verkehrsgünstig zwischen den Ballungszentren Augsburg und München gelegen, wächst rasant. Und das macht offensichtlich auch vor den kleinen und abgelegeneren Dörfern nicht mehr halt. Kita in Steindorf: Ohne Anbau werden die Plätze knapp Davon zeugt eine Untersuchung, die die Gemeinde Steindorf in Auftrag gegeben hat, um den Bedarf bei den Kinderbetreuungsplätzen zu ermitteln. Demnach wird Steindorf bis zum Jahr 2040 um 200 auf dann knapp 1200 Einwohner wachsen. Für eine so kleine Kommune ist das ein deutlicher Anstieg. Und das hat tatsächlich auch Auswirkungen auf die Kitaplätze. Während Steindorf in der Vergangenheit den großen Nachbarkommunen wie Mering bei den immer wieder auftretenden Engpässen durch die Vergabe von Gastplätzen aushelfen konnte, wird es im bestehenden Kinderhaus nun bald knapp. Um den Bedarf der Familien in der Gemeinde zu decken, muss Steindorf deshalb anbauen. Gut, dass die Kommune die eigene Entwicklung im Blick hat und in Bezug auf die Betreuungsplätze rechtzeitig handelt. Denn wenn Dörfer größer werden, müssen sie die Infrastruktur entsprechend anpassen, sonst leidet am Ende das Miteinander im Ort. Lesen Sie dazu auch Steindorf Plus Das Kinderhaus in Steindorf wird erweitert

