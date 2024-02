Kinderkrankheiten bei den E-Rezepten müssen geheilt werden

Plus Für den Gesundheitsbereich ist die Einführung des E-Rezepts eine zusätzliche Herausforderung. Die Mediziner brauchen keine weiteren bürokratischen Hürden.

Das E-Rezept soll alles einfacher machen. So lautet das Versprechen vonseiten der Krankenkasse. Doch so leicht ist es dann doch nicht. Der Aufwand für Apotheken und Arztpraxen ist hoch.

Die Patientinnen und Patienten sind teilweise verunsichert. Brauche ich jetzt eine App für mein Handy? Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Wie löse ich denn künftig Rezepte für Angehörige ein? Das alles sind Fragen, die von Ärztinnen und Ärzten, Apothekerinnen und Apothekern beantwortet werden müssen. Hinzu kommt die technische Umstellung und Schulung des Personals. So leicht ist es dann doch nicht. Es dauert seine Zeit und das erfordert von allen Seiten Geduld.