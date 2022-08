Merching könnte bei der Energiewende wieder ein Vorreiter sein

Ein Windrad könnte den Energiebedarf der gesamten Gemeinde Merching decken und mit einer Beteiligung der Bürger die nötige Akzeptanz vor Ort erhalten.

Trockenheit und Hitzewelle rücken die lange verdrängte Klimakrise ins Bewusstsein der Menschen. Zugleich bringt der Ukraine-Krieg Gasknappheit und massiv steigende Energiepreise mit sich. In dieser Situation hat auch bei uns in der Region die Umstellung auf erneuerbare Energien mehr Dynamik aufgenommen.

So hat sich der Markt Mering das Ziel gesetzt, zur energieautarken Gemeinde zu werden, und auf der Kita am Kapellenberg eine kleine Bürgersolaranlage als Pilotprojekt gestartet. Um den weiteren Weg ringen die Verantwortlichen in der Marktgemeinde noch. In den Überlegungen kommen dabei neben den verhältnismäßig unumstrittenen Fotovoltaikanlagen auf Dächern nun auch Einrichtungen vor, die sich in der Bürgerakzeptanz deutlich schwerer tun, wie etwa große Freiflächen-Fotovoltaik.

Konzentrationsfläche für Windkraft ist in Merching schon ausgewiesen

Einen besonders schweren Stand haben neue Windräder. Dabei könnte einmal mehr das kleine Merching zum Vorreiter werden, das auch eine der ersten Bürgersolaranlagen im Landkreis beheimatet. Auf Merchinger Flur gibt es bereits eine ausgewiesene Konzentrationsfläche für Windkraft. Frühere Überlegungen waren angesichts vielfältiger Hürden gescheitert. Laura Rebitzer und Gerhard Bernhard wollen angesichts der aktuellen Situation einen neuen Anlauf für die Windkraft in Merching unternehmen. Wie sie vorrechnen, könnte ein Windrad den gesamten Energiebedarf der Gemeinde abdecken.

Wie vielerorts, wird das Projekt auch hier auf einige Vorbehalte treffen. Doch vom Gemeinderat gab es schon einmal ein positives Signal. Denn großer Pluspunkt der Pläne ist, dass die beiden Initiatoren die Anlage als Bürgerwindrad betreiben wollen, an dem die Menschen vor Ort beteiligt werden. Das ist sicher der richtige Weg, um die nötige Akzeptanz zu schaffen.

