Mering trotzt beim Festakt zum Jubiläum der Pandemie

Plus Mit einem großen Festakt gehen die Feierlichkeiten zum 1000-jährigen Bestehen Merings auf die Zielgerade. Doch Corona hat es den Organisatoren nicht leicht gemacht.

"Gute Freunde, kann niemand trennen", das sang schon Fußballlegende Franz Beckenbauer. Und wenn ein Kaiser so was singt, wird es wohl stimmen. Beim Festakt zum 1000-jährigen Bestehen der Marktgemeinde Mering konnte sich Florian Mayer auf seinen Freund und Parteikollegen Karl-Heinz Brunner jedenfalls verlassen. Als dienstältester Marktgemeinderat sieht es die Geschäftsordnung vor, falls auch die Stellvertreter des Bürgermeisters verhindert sind, dass er das Gemeindeoberhaupt vertritt. Für Brunner war es eine Ehre, er schlug sich wacker und vertrat den Bürgermeister würdig.