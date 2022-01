Mitgliederschwund in Vereinen: Sportgutscheine alleine reichen nicht

Plus Mit der Aktion "Mach mit - Sei fit" fördert der Freistaat Bewegung im Grundschulalter. Eine gute Idee, dennoch brauchen die Sportvereine weitere Unterstützung.

Mehr als 30 neue Mitglieder konnte der SV Mering dank der Aktion "Mach mit - Sei fit" hinzugewinnen. Dank der Sportgutscheine des Freistaats erfreut sich mancher Verein im Wittelsbacher Land neuer Mitglieder im Grundschulalter. Das ist gut, allerdings bringt die Aktion auch Probleme mit sich.