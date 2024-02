Reiseziel Friedberg: So lässt sich das Corona-Loch weiter stopfen

Plus Die Tourismuszahlen für Friedberg nähern sich den alten Zahlen von vor der Pandemie. Es gibt weiter Potenzial. So manches Defizit ist nämlich offensichtlich.

Eine urige Altstadt, ein imposantes Schloss und eine schöne Landschaft - Friedberg hat wahrlich einiges zu bieten. Dennoch blieb natürlich auch die größte Stadt im Wittelsbacher Land nicht von Tourismuseinbußen während der Corona-Jahre verschont. Umso erfreulicher ist es, dass die Zahlen langsam wieder besser werden. Nun gilt es, beharrlich an einer Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur zu arbeiten.

Ein Blick auf die Daten zeigt eindeutig, wo es hakt: bei den ausländischen Besucherinnen und Besuchern. Natürlich wird Friedberg diesbezüglich niemals mit Neuschwanstein und Co. mithalten können. Dennoch sollten die Verantwortlichen versuchen, mehr Gäste von jenseits der Landesgrenzen anzulocken. Da ist es eine gute Idee, einen Flyer auf Französisch anzubieten. Online gibt es aber Nachholbedarf. Auf Partner-Webseiten findet man zwar englischsprachige Informationen, auf städtischen Seiten fehlen sie aber weitgehend.