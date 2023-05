Schuld haben in Friedberg (nicht) nur die anderen

Plus Bei der Neugestaltung der Bahnhofstraße ging schief, was schiefgehen konnte. Wer trägt die Verantwortung?

Was lange währt, so sagt das Sprichwort, wird endlich gut. Ersteres kann man von der Neugestaltung der Friedberger Bahnhofstraße schon behaupten, Zweiteres eher nicht. Der millionenschwere Umbau des südlichen Zugangs zur Altstadt ist in jeder Hinsicht schiefgegangen.

Das betrifft den Ablauf des Projekts, der durch kommunikative Mängel aufseiten der Stadt immer wieder für Unmut der Anwohner sorgte. Erst durften die sich vom Bürgermeister als ignorant beschimpfen lassen, weil sie den Zugang zu ihren Häusern reklamierten, dann musste unter Druck doch nachgebessert werden. Das betrifft ebenso die Gestaltung dieser Pflasterwüste, die am Lehrstuhl für Urbane Klimaresilienz der Uni Augsburg als Musterbeispiel dienen könnte, wie man es besser nicht macht. Und das betrifft das missglückte Blindenleitsystem, das jetzt aufwendig nachgebessert werden muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

