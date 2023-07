Spezialausbildungen sind teuer, aber sinnvoll für die Feuerwehr

Plus Kissing lässt sich die Ausbildung der Feuerwehrkräfte etwas kosten. Das ist die richtige Entscheidung. Aber für den Landkreis braucht es noch eine bessere Lösung.

Zwei Tage lang übten die Aktiven der Kissinger Feuerwehr für den Ernstfall. Eine Leipziger Firma rückte mit ihren Spezialcontainern an, damit die Feuerwehrfrauen und -männer und realistischen Bedingungen üben konnten. Die sogenannte Heißausbildung für Atemschutzträgerinnen und -träger ist enorm wichtig. Denn wenn es brennt, die Flammen um sich schlagen, muss alles wie automatisch funktionieren. Da bleibt keine Zeit dafür, erstmal einen Schreck zu bekommen, weil das Feuer sich immer mehr ausbreitet.

Lebensgefährliche Situationen

Die Brandfälle in Mering vor zwei Jahren und im Februar in Ried führen vor Augen, wie dramatisch sie enden können. Unerschrocken begaben sich die Rettungskräfte mitten ins Feuer und suchten nach Überlebenden. In Mering starben zwei Menschen und in Ried eine Frau. Auch der Tod der beiden Feuerwehrleute, die im Juni bei einem Einsatz in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) ums Leben kamen, lässt die Retter nicht kalt. Er führt vor Augen, wie schnell so ein Einsatz zur lebensgefährlichen Falle werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

