Kommentar

vor 3 Min.

Stadtmarketingpreis: Friedbergs Aktivring darf stolz sein

Plus Mit der pfiffigen Idee für eine digitale Schnitzeljagd ist Friedberg auch Vorbild für andere Kommunen.

Von Thomas Goßner

Es ist ein bisschen wie bei der Oscar-Verleihung in Hollywood. Auch wenn man am Ende nicht die Trophäe in Händen hält, so wirft doch schon eine Nominierung einigen Glanz auf Werk und Akteure. Dass das QR-Quiz aus Friedberg in die engere Wahl für den Bayerischen Stadtmarketingpreis gekommen ist, darf der Aktivring ebenso als Auszeichnung verstehen. Ein Platz unter den besten Dreien - das kann sich sehen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

