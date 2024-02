Verbreiten von rechtem Gedankengut richtet massiven Schaden an

Plus Wegen eines geteilten Facebook-Beitrags wurde eine Meringerin vor Gericht verurteilt. Unverhältnismäßig? Nein - denn der Schaden wird oft unterschätzt.

Es mag wie eine Lappalie klingen. Die Meringerin hatte nur einen einzigen Facebook-Post geteilt. Nicht einmal selbst verfasst, möchte man einwerfen. Und trotzdem - eine Verurteilung vor Gericht, eine Geldstrafe, ein Eintrag ins Bundeszentralregister. Es mag einige dazu verleiten, über die Bürokratie zu schimpfen, die Unverhältnismäßigkeit des deutschen Rechts. Aber befasst man sich genauer mit den abscheulichen Formulierungen des besagten Beitrags, werden diese Stimmen hoffentlich still.

Es sind rechte Parolen, schwungvoll und adrett formuliert, leicht zu lesen. Man muss nicht in Sprachwissenschaft gebildet sein, um die Mechanismen dahinter zu verstehen. Die Welt wird schwarz-weiß. Probleme, Ängste, Unzufriedenheit? Hier ist unsere Lösung, die einzig wahre. Alles ist schwierig? Ja, noch. Aber hier sind die Schuldigen. Und nach den giftigen Aussagen zu schreiben: "Ich bin nicht rechts, ich bin Realist" - darüber könnte man lachen, wenn es nicht so gefährlich wäre.