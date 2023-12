Vorfreude auf Weihnachten beginnt schon im Advent

Plus Seit einer Woche sind im Wittelsbacher Land wieder die Weihnachtsmärkte eröffnet. Sie sind, abseits von Konsum und Kitsch, für viele Menschen etwas ganz Besonderes.

Der Zusammenhalt im Wittelsbacher Land ist groß. Die Menschen, denen es nicht so gut geht, werden nicht vergessen. Das zeigen die vielen unterschiedlichen Aktionen, die das ganze Jahr über laufen. Besonders zur Adventszeit wird deutlich, wie groß das ehrenamtliche Engagement ist. Weihnachts-, Christkindl- und Adventsmärkte können so viel mehr sein als nur Konsum, Bratwurstsemmeln und Glühweingelage.

Viele Spenden für Menschen in Not

Seit 30 Jahren gibt es den Friedberger Advent. Dieser Weihnachtsmarkt in der Friedberger Innenstadt hat eine ganz besondere Atmosphäre, und die Bürger für Friedberg haben damit einen Glanzpunkt geschaffen, der weit über die Stadtgrenze hinaus strahlt. Auch das Rahmenprogramm ist für den Erfolg des Friedberger Advents verantwortlich. Und nur wenige Tage zuvor ist der karitative Christkindlmarkt, der über 50 Jahre stattfindet. 20 Buden sind es diesmal. Hier engagieren sich Gruppen aus Wirtschaft, Kultur und Sport für die Ndanda-Hilfe in Tansania sowie Projekte der Pallottiner in Indien. Über eine Million Euro an Spenden sind bislang dafür zusammengekommen. In Aichach ergänzt der Alternative Christkindlmarkt von Vereinen, Organisationen und sozialen Einrichtungen am Sonntag das Angebot des gerade eröffneten Christkindlmarkts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen