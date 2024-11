Neu aufgestellter Christbaum läutet Friedberger Weihnachtszeit ein

Er steht wieder: der traditionelle Christbaum von Friedberg. Beim diesjährigen Exemplar handelt es sich um eine sogenannte Korea-Tanne, die ihren Namen ihrem Heimatland zu verdanken hat. Dort wächst sie in 1000 Metern Höhe. Der Christbaum am Marienplatz jedoch stand bis vor Kurzem in Hügelshart, welches lediglich auf 485 Metern liegt. Die Tannenspitze ragt mit ihren zwölf Metern weit über die Pestsäule des Marienbrunnens hinaus. Damit liegt die Tanne im Durchschnitt, denn ihre Art wird meist 10 bis 15 Meter groß. 25 Jahre alt ist der Hügelsharter Baum, wie die Stadt auf Instagram mitteilte. Mithilfe großen Gefährts wurde die Tanne am Vormittag zum Marienplatz geliefert, aufgestellt und befestigt. Geschmückt wird im Laufe des Tages traditionell mit Lichtern. Die Polizei sicherte den Verkehr, der für einen kurzen Zeitraum durch die Fahrzeuge des Bauhofs eingeschränkt wurde.

