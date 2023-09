Laimering

vor 17 Min.

Der Hobbyradler fährt allen davon

Plus Georg Treffler aus Laimering hat heuer das Stadtradeln gewonnen. Der bescheidene Sieger erzählt, warum das Radeln sein großes Hobby ist.

Von Lara Bolz

Radfahren boomt. Es gibt Alltagsradler, Gelegenheitsradfahrer, Rennradfahrer, Mountainbiker etc. So unterschiedlich wie die Zweiräder, so unterschiedlich sind auch diejenigen, die im Sattel sitzen. Und manche von ihnen stechen aus der Menge heraus. In einer kleinen Serie stellen wir besondere Radltypen vor. Heute: Georg Treffler, 63 aus Laimering. Der Hobbyradler gewann heuer das Stadtradeln - nur knapp vor seinem Bruder. Am liebsten radelt er für sich und seine Gesundheit. Obwohl er sich nur als Freizeitsportler bezeichnet, liegt sein Kilometerstand bis jetzt schon bei 4800 Kilometer. Er erzählt:

"Wir haben relativ spät erst Radfahren gelernt. Da waren wir so fünf oder sechs Jahre alt. Früher hat man ja noch mit Stützrädern angefangen. Damals sind wir noch ein bisschen unbeholfen auf dem Pflaster herumgeeiert. Aber richtig erinnern kann ich mich an mein erstes Fahrrad auch nicht.

