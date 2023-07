PV-Anlage und viel Holz: Das ist für Bürgerhaus und Kita geplant

Plus Die Planungen für Kita und Bürgerhaus in Laimering werden immer konkreter. Neben Nahwärmeanschluss und Fußbodenheizung soll es eine besondere Dachkonstruktion geben.

Es ist eines der großen Projekte, die Dasing derzeit bewegen. Im Ortsteil Laimering soll in den nächsten Jahren ein neuer Treffpunkt für Jung und Alt entstehen. Geplant ist die Einrichtung einer Kita sowie eines Bürgerhauses in einem Gebäudekomplex. Im Gemeinderat wurden nun die neuesten Entwicklungen der Planung vorgestellt. Vor allem das Dach war dabei ein Gesprächsthema.

Bereits im vergangenen Jahr beschloss der Gemeinderat wichtige Eckpunkte des Vorhabens, das nach aktuellen Berechnungen insgesamt rund 5,6 Millionen Euro kosten soll. So ist geplant, dass in das zweigeschossige Gebäude drei Krippen- sowie zwei Kindergartengruppen einziehen. Außerdem stand unter anderem bereits fest, dass es einen großen Bürgersaal und einen Schießplatz für den Schützenverein geben soll. Wie die genaue Raumaufteilung aussieht, stellte nun Architekt Gerhard Mach vom gleichnamigen Planungsbüro ( Kissing) vor.