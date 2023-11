Ungebetene Gäste bei der Dorfbühne

In Laimering hebt sich der Vorhang für eine Komödie von Ulla Kling. Am Samstag startet der Kartenvorverkauf im Feuerwehrhaus.

Seit Anfang September laufen die Vorbereitungen für das neue Theaterstück der Laimeringer Dorfbühne unter der Regie von Gabriel Schweiger und Gerhard Augustin. Mit "Schauts doch mal vorbei…" steht eine Komödie der Augsburger Autorin Ulla Kling in drei Akten auf dem Spielplan.

"Schauts doch mal vorbei …", diese arglose Äußerung gegenüber einer Urlaubsbekanntschaft bringt die Eheleute Krug (Stefanie Aulinger und Philipp Dichtl) ein Jahr später an den Rand der Verzweiflung. Mit Sack und Pack stehen die Schnepfs (Nathalie Baur und Johannes Schweiger) samt Tochter Gabriela (Alena Mayr) vor der Tür und entpuppen sich zu einer wahren Plage. Das Bad ist ständig belegt, die Waschmaschine läuft auf Hochtouren und schließlich wollen die Gäste auch noch zu jeder Mahlzeit versorgt werden. Man fühlt sich wie ein Fremder in der eigenen Wohnung.

Theaterspiel der Dorfbühne Laimering

Die Nachbarin Frau Wittmann (Ramona Elbl) verfolgt mit großem Interesse und einer gewissen Schadenfreude die Aktivitäten der ungebetenen Gäste. Doch wie wird man die Schmarotzer wieder los? Kann der Dobler Max (Stefan Augustin) den genervten Gastgebern vielleicht helfen? Oder hat am Ende Sohn Tobi (Fabian Fischer) den genialen Einfall, wie man die Urlaubsbekanntschaft zum Abreisen bringt? Welche Rolle spielt Tobis Spezl Hubi (Christian Treffler) bei dem ganzen Durcheinander?

Die Antworten auf all diese Fragen bekommen die Zuschauer bei einem Besuch der Dorfbühne. Wie schon im letzten Jahr verwandelt sich die beheizbare Halle von Christine und Josef Rohrmoser in der St.-Georg-Straße 4 in Laimering in ein schmuckes Theater mit Sitzreihenerhöhung, welche beste Sicht auf allen Plätzen garantiert. Jeweils eine Stunde vor Aufführungsbeginn und in den Pausen werden die Besucher mit Bratwurst, Punsch und Glühwein adventlich versorgt. (AZ)

Termine und Tickets für die Dorfbühne Laimering:

Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr;

Sonntag, 3. Dezember, um 14 und um 19 Uhr;

Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr;

Samstag, 9. Dezember, um 20 Uhr;

Sonntag, 10. Dezember, um 19 Uhr.

Kartenvorverkauf : Sonntag, 12. November, und Samstag, 18. November jeweils von 18 bis 20 Uhr im Feuerwehrhaus in Laimering . Karten auch im Internet unter www.dorfbühne-laimering.de