In Friedberg und Kissing werden Fahrräder und E-Scooter gestohlen

Am Donnerstag hat es in Friedberg und Kissing drei Diebstähle von Fahrrädern und einem E-Scooter gegeben. Laut Polizei Friedberg kam es zu den Fällen zwischen 11 und 23.30 Uhr. Am Kissinger Bahnhof wurde zwischen 11 und 17.30 Uhr ein Fahrrad der Marke Cornway entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf circa 260 Euro.

In der Ludwigstraße in Friedberg wurde am gleichen Tag zwischen 14 und 15.15 Uhr ein E-Scooter der Marke Xiaomi in Schwarz entwendet. Der Roller war durch eine elektronische Wegfahr-Sperre gesichert. Hier liegt der Schaden bei rund 200 Euro.

Am Abend wurde zudem am Friedberger Bahnhof zwischen 19 und 23.30 Uhr ein Fahrrad der Marke Serious Tenaya in Schwarz gestohlen. Der Diebstahlschaden liegt bei circa 300 Euro. Die Polizei Friedberg geht derzeit nicht davon aus, dass es sich bei den drei Fällen um den gleichen Täter handelt. (AZ)