Landkreis Aichach-Friedberg

15:00 Uhr

Schneefälle legen das Wittelsbacher Land lahm

Bergeweise türmte sich der Schnee in der Friedberger Ludwigstraße, nachdem der Bauhof die Wege zwischen den Buden des Karitativen Christkindlmarktes freigeräumt hatte.

Plus Blockierte Straßen, abgesagte Weihnachtsmärkte, keine Züge auf der Paartalbahn - für die Feuerwehren und Bauhöfe brachte der Wintereinbruch im Kreis Aichach-Friedberg ein langes Wochenende mit Dutzenden von Einsätzen.

Mehr als 20 Unfälle mit einem Schaden von rund 70.000 Euro meldet die Friedberger Polizei nach den heftigen Schneefällen in der Nacht zum Samstag. Ein ähnliches Bild ergab sich auch im Landkreis-Norden, wo die Polizeiinspektion Aichach zu zahlreichen kleinen Unfällen mit einer insgesamt fünfstelligen Schadenssumme ausrücken musste. Verletzt wurde dabei niemand.

Über 60 Einsätze verzeichnete der Friedberger Feuerwehrkommandant Michael Geiger seit Freitagabend. In Spitzenzeiten waren bis zu 40 Mitglieder gleichzeitig im Einsatz, zuzüglich der Aktiven aus den Ortsteilfeuerwehren. "Wir haben nur gemacht, was eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bedeutet hat", berichtet Geiger. Im ganzen Landkreis stürzten rund 120 bis 130 Bäume um und mussten beseitigt werden. Geiger appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, bei solchen Witterungsverhältnissen lieber zu Hause zu bleiben - oder zumindest das Auto stehen zu lassen.

