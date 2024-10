Nachhaltigkeitsprojekte werden im Landkreis trotz Widerstand umgesetzt

Im Sommer hatte eine Mehrheit im Kreistag ein Nachhaltigkeitskonzept für den Landkreis abgelehnt. Zu theoretisch, zu ideologisch, zu bürokratisch lautete die Meinung der Gegner - zum Entsetzen von Grünen und Bund Naturschutz. Eine Reihe von Projekten, die in dem Strategiepapier enthalten waren, kam nun wieder auf die Tagesordnung des Umweltausschusses. Gegen die Stimme der AfD wurden sie genehmigt - allerdings nicht ohne Diskussion.

Die zuständige Abteilungsleiterin Daniela Eder sagte eingangs, man wolle die bereits initiierten Projekte fortführen. Nach der Kreistagssitzung habe die Verwaltung hierzu keine Klarheit gehabt. Zu diesen Projekten zählen unter anderem der Nachhaltigkeitstag, der im Sommer für Familien in Aichach stattfand, die Einrichtung von mehr Repair-Cafés, nachhaltige Beschaffung innerhalb der Behörde, Barrierefreiheit sowie die Zertifizierung als Fairtrade-Landkreis.

CSU und AfD gefiel das nicht. Der Aichacher -Kreisrat Stefan Meitinger forderte genauere Daten darüber, was geplant ist, was es kostet und wie viel Personalaufwand es erfordert. Der Versicherung Eders, dass die Thematik mit der seit langem genehmigten halben Stelle weiterhin betreut werden kann, traute er offensichtlich nicht so ganz und verwies auf den Bedarf an Finanzmitteln für andere wichtige Bereiche wie Schulen.

Fair-Trade-Towns im Landkreis Aichach-Friedberg

Sein Parteifreund, Landrats-Vize Manfred Losinger, der in Vertretung von Klaus Metzger die Sitzung leitete, versuchte ihn umzustimmen. Im Kreistag habe man die Nachhaltigkeitsstrategie leider „beerdigt“; es sei jedoch wichtig, das Thema weiterzuverfolgen.

Mering, Aichach und Pöttmes sind bereit Fair-Trade-zertifiziert. Friedberg hat im Frühling die Bewerbung beschlossen; das Verfahren sollte in diesen Wochen abgeschlossen werden. Seines Wissens verursache das keine Kosten, so Losinger. Dem Pöttmeser Altbürgermeister Franz Schindele (Unabhängige) platzte ob des erneuten Hin und Hers schließlich der Kragen. „Es wird Zeit, dass der Umweltausschuss ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzt“, forderte er. Ansätze wie Fair Trade in Zweifel zu ziehen, sah er als nicht konstruktiv. Und so darf die Verwaltung die genannten Projekte weiterführen.