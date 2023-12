"Himmlisch": Die Lange Einkaufsnacht in Friedberg lockt am 15. Dezember 2023

Am Freitag öffnen Geschäfte und Friedberger Advent bis 22 Uhr, Besucher erwarten Aktionen, Gewinnspiele und ein besonderer Umzug. Das Programm und alle wichtigen Infos im Überblick.

Noch ein paar Weihnachtsgeschenke besorgen? Am Freitag, 15. Dezember, besteht dazu in Friedberg bis 22 Uhr die Möglichkeit. Der Friedberger Advent, die Geschäfte in der Stadtmitte, das Fachmarktzentrum Unterm Berg und auch die Gastronomie haben geöffnet. Es locken von 18 bis 22 Uhr viele Aktionen, seien es Gewinnspiele, seien es Aktivitäten für die ganze Familie.

Veranstaltet wird der Abend vom Aktiv-Ring Friedberg. Dieser hat sich, um dem allgemeinen Arbeitstitel „Lange Einkaufsnacht“ entgegenzuwirken, für eine „Himmlische Einkaufsnacht“ mit Engeln entschieden. Schon die vielen Engelsflügel, verteilt über die ganze Innenstadt, sind ein einmaliger Hingucker. Sie bieten sich als Foto-Spots für Groß und Klein an.

Ein Hingucker dürfte auch der Lichterumzug werden, der um 18.30 Uhr am Marienplatz beginnt. Bereits zum Martinimarkt wurden dafür Laternen gebastelt, und zwar nicht mit den üblichen Motiven wie Sterne, Mond und Einhorn. Als Vorlage diente die Silhouette der Friedberger Stadtansicht mit ihren Mauern und Türmen. Der Umzug ist wetterabhängig, doch nach den Regenfällen der vergangenen Tage ist endlich wieder besseres Wetter angesagt. Er führt den Sternenrundgang mit illuminierten Sternen und geschmückten Tannenbäumchen entlang (Ludwigstraße, Wintergasse, Stadtmauer).

"Den ,himmlischen' Effekt untermauert der Einzelhandel mit einzigartigen Angeboten", erläutert Renate Mayer, Geschäftsführerin des Aktiv Rings. An drei Engelspunkten, die sich am Rathaus, in der Ludwigstraße und am Aufgang der Garage Ost befinden, kann man sich bei Engeln eine Karte stempeln lassen. Ist sie voll, locken in den teilnehmenden Geschäften spezielle Aktionsangebote. Bei einigen locken Rabatte, bei anderen gibt es ein kleines Geschenk zum Einkauf dazu.

Parken und Bus-Shuttle bei der langen Einkaufsnacht Friedberg 2023

Das Highlight an diesem Abend ist jedoch die Sonderauslosung des Advent-Gewinnspiels „Wir zahlen deine Rechnung“. Nur am Freitag, jede Stunde von 18 bis 22 Uhr, gibt es bis zu 250 Euro für den Einkauf zu gewinnen. Man lädt dazu eine Rechnung seines Einkaufs auf www.einkaufen-in-friedberg.de hoch und kann einen City-Scheck in Höhe des Einkaufswertes gewinnen.

An diesem Abend empfiehlt es sich, mit Bus oder Zug anzureisen oder an Parkplätzen außerhalb des Stadtzentrums zu parken, zum Beispiel am Volksfestplatz oder Unterm Berg. Von 18 bis 22 Uhr begleiten Engel in einem kostenlosen, stimmungsvoll dekorierten Engel(Bus)-Shuttle Fahrgäste vom Möbelhaus Segmüller hinauf an den Marienplatz.

Aktionen bei Segmüller in Friedberg zur langen Einkaufnacht 2023

Auch bei Segmüller finden an diesem Abend diverse Aktionen statt. Besonders nett: Jeder kennt die reizende Winterwelt der Schneekugeln. An diesem Abend kann man selbst in eine XXL-Schneekugel hineinsteigen und Teil des faszinierenden Wunderlandes werden! Den Sofortausdruck der Fotografie gibt es als Erinnerung gratis mit nach Hause.

Renate Mayer bedankt sich für den Zusammenhalt bei dieser himmlischen Nacht: "Alle Aktionen werden von vielen fleißigen Helfern, Firma Segmüller und Stadt Friedberg unterstützt."