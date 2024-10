22-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto bei Mammendorf

Am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, war ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg mit seinem Opel auf der Kreisstraße FFB 2 von Mammendorf in Richtung Jesenwang unterwegs. Ungefähr auf Höhe Egg verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, wobei sich der Pkw überschlug und neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen kam. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer vorsorglich in das Krankenhaus nach Fürstenfeldbruck. Der Opel wurde vom Abschleppdienst geborgen. (AZ)

