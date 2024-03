Judika-Markt: Am 17. März 2024 ist Marktsonntag in Friedberg

Zum Frühlingsbeginn findet am 17. März der Judika-Markt statt. Der Aktiv-Ring hat sich wieder viele Attraktionen einfallen lassen.

Von 10 bis 18 Uhr präsentieren am Sonntag, 17. März, die Stände entlang der Marktzone ein bunt gemischtes Sortiment. Ob exotische Gewürze, praktische Haushaltshelfer, leckere Süßigkeiten oder modische Accessoires, die Fieranten bieten eine große Vielfalt. Die Marktstraße wird dann zur Schlemmermeile, wenn die Gastronomie und die Konditoreien mit ihren Backwaren den Gästen den Einkaufsbummel versüßt. Von 12 bis 17 Uhr öffnen zudem viele Einzelhändler ihre Türen. Und es wird bunt in der Marktzone: Blumeninseln sind geschmückt mit Holz-Hasen.

Konzept für Marktsonntag des Friedberger Aktiv-Rings wurde prämiert

Parallel zu den Marktsonntagen sind die mit dem Stadtmarketing-Preis ausgezeichneten Themenfeste des Aktiv-Rings mittlerweile Tradition. Mit der gelungenen Kombi aus ehrenamtlichem Engagement der Einzelhändler und der Unterstützung der Stadt werden zum Judika-Markt die Marktbesucher mit vielen bunten Aktionen rund um den Osterhasen begleitet. Man darf sich auf eine tolle Osteraktion freuen, verspricht Renate Mayer, die Geschäftsführerin des Aktiv-Rings. „Zwei große Osterhasen halten in der Marktzone viele Geschenke in ihren Körbchen bereit, zum Beispiel Schokoeier, Blumensamen, Karotten“, freut sich Mayer.

Mit diesen Osterhasen kann man sich zudem in einer frühlingshaften Kulisse fotografieren lassen. Ab 12 Uhr steht zu jeder halben Stunde vor dem Fotostudio Hatzold ein Hase zum gemeinsamen Fotoshooting bereit. Man kann sich ein Polaroid-Bild mit nach Hause nehmen.

17 Bilder Marktsonntag in Friedberg kommt gut an Foto: David Honold

Für die kleinen Besucher gibt es gleich nebenan eine Kinderschmink-Station, wo man selbst zu Hasen, Schmetterlingen oder Eisprinzessinnen werden kann. Und für alle Bastelfans: Man kann am Basteltisch beim Stand der SPD gegenüber Elektro-Löw Hasengesichter mit schokoladener Füllung machen. Außerdem informiert ein Stand über 75 Jahre Grundgesetz: künstlerisch informativ dargestellt vom Friedberger Grafiker Wolfram Grzabka. Hier kann man gleich das erste Azubi-Heft mitnehmen, das der Aktiv-Ring in weniger als 20 Tagen aufgelegt hat.

Das Friedberger Schloss lädt zudem von 10 bis 17 Uhr zum letzten Tag der Sonderausstellung „Zwischen Baiern und Schwaben. Das Lechtal im frühen Mittelalter“ ein. Die Anreise ist bequem mit den kostenlosen Busverbindungen von den Friedberger Ortsteilen in die Innenstadt und zurück möglich. Außerdem befinden sich kostenlose Parkplätze auf dem Volksfestplatz, am Bahnhof oder auf der ausgewiesenen Gerberwiese an der Afrastraße bereit.