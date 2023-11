Sturm: Stadt bricht den Martinimarkt ab

Windböen mit bis zu 80 Stundenkilometern wirbeln in Friedberg die Stände durcheinander. In Mering und Rederzhausen stürzen Bauzäune um.

Unter keinem guten Stern stand der letzte Friedberger Marktsonntag des Jahres 2023: Wegen des schweren Sturms fand der Martinimarkt zunächst nur eingeschränkt statt. Am Mittag brach die Stadt die Freiluftveranstaltung dann aus Sicherheitsgründen ab.

Bereits seit Vormittag wüteten am Sonntag Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometer über der Region. Zunächst räumten nur diejenigen Fieranten, die nur über leichte Stände und Zelte verfügen, die Innenstadt. Zurück blieben Händler, die ihre Waren von einem Fahrzeug aus anboten. Die Besucher zeigten sich einstweilen auch noch wetterfest.

Kreativmarkt weicht ins Pfarrzentrum St. Jakob aus

Der Kreativmarkt, den der Friedberger Aktiv-Ring organisierte, musste dem Wetter weichen. Die Kleinunternehmer stellten ihre Geschenkideen für das bevorstehende Weihnachtsfest im Pfarrzentrum St. Jakob vor. Das Laternenbasteln für Kinder wurde ebenfalls in geschlossene Räume verlegt.

Gegen 13 Uhr fuhr dann die Feuerwehr mit Lautsprecherdurchsagen durch die Friedberger Innenstadt und erklärte den Markt für beendet. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Markt noch immer Zulauf vom Publikum.

Umgestürzte Bauzäune in Mering und Rederzhausen

Die Polizei berichtet von zwei umgestürzten Bauzäunen in Rederzhausen und Mering; in der Marktgemeinde streifte der Zaun ein vorbeifahrendes Auto, das dabei beschädigt wurde. Keine Einsätze wegen Sturmschäden hatte bis zum frühen Nachmittag die Feuerwehr, so Kommandant Michael Geiger.

Bereits beim Altstadtfest im Juli musste die Stadt das Gelände wegen eines Unwetters eine halbe Stunde vor dem offiziellen Ende evakuieren. Die Gäste, die es nicht rechtzeitig nach Hause schafften, wurden im Pfarrzentrum und in der Schule Eisenberg untergebracht.

Sturmböen auch beim Friedberger Altstadtfest

Das schnell aufkommende Unwetter verschob Stände und Buden, die teilweise sogar durch den Wind angehoben wurden. An einigen Ständen fegte der Wind die Dachplanen aus der Verankerung. Das Inventar in und an einigen Ständen wurde beschädigt, sogar Kühlschränke fielen um. Im Festgelände kippten Bänke, Bauzäune und andere Gegenstände um. An der Messstation im Aichacher Schulzentrum waren damals über Windgeschwindigkeiten bis zu 119 Kilometer pro Stunde gemessen worden. (gth)