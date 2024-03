Eine Stimme für die Landfrauen aus Kenia

Plus Der Besuch der Landfrauen aus Kenia ist mehr als nur eine Begegnung, sondern eine Investition in die Zukunft.

Die Initiative für verbesserte Arbeits- und Lebensbedingungen der kenianischen Landfrauen zeigt eindrücklich, wie wichtig es ist, über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten und die Stimmen aller Beteiligten zu hören. Der Besuch der Kenianerinnen auf dem Asum-Hof in Laimering war nicht nur ein Moment des kulturellen Austauschs, sondern ein bedeutsamer Schritt zur Stärkung von Frauen in der Landwirtschaft. Die 75-jährige Mariam Makokha fand die richtigen Worte: „Uns wird hier endlich eine Stimme gegeben.“

Gegenseitiges Verständnis der Landfrauen

Kreisbäuerin Sabine Asum und ihre Berufsgenossinnen aus Kenia legten mit Zuhören und gegenseitigem Verständnis die Grundlage für eine Zukunft, in der Frauen eine entscheidende Rolle in der nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft und darüber hinaus spielen. Die Unterstützung und Förderung der kenianischen Landfrauen ist nicht nur ein Akt der Gerechtigkeit, sondern auch eine Investition in die Zukunft des Landes, da sie eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung von Armut, Ungleichheit und Ernährungsunsicherheit spielen.

