Bauherr in Merching will Anwesen zu Mehrfamilienhaus umbauen

Plus Gemeinderat lehnt ein Vorhaben zur Nachverdichtung am Sommerweg ab. Ausschlaggebend sind dabei auch die Stellplätze.

Von Christina Riedmann-Pooch

Wohnraum ist knapp und gefragt. Das führt mittlerweile auch in Merching zu vielen Anträgen für Nachverdichtungsprojekte. So musste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit einem Vorhaben am Sommerweg befassten.

