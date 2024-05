Beim Heimatabend in Merching gibt's einen Bankerl-Tanz

Der Heimat- und Trachtenverein "Bayermünching" Merching lud zum gemeinsamen Heimatabend. Vor allem die Jugend begeisterte das Publikum.

Der Heimat- und Trachtenverein „Bayermünching“ Merching kann auf einen erfolgreichen Heimatabend zurückblicken. Der Abend wurde von der Jugend, den Aktiven und den Musikgruppen des Vereins gestaltet. Begleitend spielte die Trachtenkapelle „die Lumpenbacher“ aus Königsbrunn.

Jugend zeigte in Merching Moderationstalent

Zur Eröffnung zogen alle Aktiven und die Jugend hinter dem Taferl und der Fahne ein und nach der Ansprache des ersten Vorstands Michael Rohrmair ging es mit dem „Auftanz“ los. Besonders konnte die Jugend der Bayermünchinger das Publikum begeistern, denn sie zeigten neben den Tänzen „Auf der Jagd“, der „Kuckuckspolka“ und der immer schneller werdenden „Topporzer Kreuzpolka“ auch Moderationstalent. Die sieben Jungs zwischen sechs und elf Jahren gaben den „Bankerltanz“ zum Besten. Hierbei klatschten sie, klopften mit und sprangen auf die Bänke und wurden dabei verstärkt vom ersten Vorplattler Patrick Gaigl. Die beiden Jugendleiterinnen Diana Pfaffl und Sabine Rohrmair probten mit den Kindern in den vergangenen Wochen fleißig. So wird auch der Leitgedanken „Sitt und Tracht der Alten wollen wir erhalten“ der nächsten Generation ans Herz gelegt.

Das Programm stellten der zweite Vorplattler Benedikt Pfaffl mit Florian Zeneli (Musik) zusammen. Durch das Programm führten mit Witz und Charme der Stubenwart Stefan Sanktjohanser und Florian Glaser. Abwechselnd sagten Emma und Raphael, Anna und Matthias sowie Theresa und Marlene auch den nächsten Programmpunkt an. Die Aktiven präsentierten sich etwa mit den Plattlern „das Glöckerl“, den Burschenplattler „Andorfer“ und dem „Haxnschmeißer“ sowie dem Ehrentanz „Mühlrad“. Der „Blumenreigen“ schloss den gelungenen Heimatabend würdig ab.

Ehrungen beim Merchinger Trachtenverein

Im Musikblock zupften die neunjährige Theresa und ihre Musiklehrerin Ursula Christian an den Harfen. Theresa spielte den „Andorfer“. Die Bayermünchinger Ziachmusi mit Ursula und Siegfried Christian und Florian Zeneli wurden von Michael Klostermayr unterstützt. In ihrem Repertoire standen die Stücke „Mia san a so nia daham“, die „Karl Polka“ und „Sunnleitn 76“. Bei den „Bayermünchinger Beidl Buam“ musizierten Michael Rohrmair am Kontrabass, Florian Zeneli und Florian Glaser an der Ziach und Patrick Gaigl an der Trommel „Unser Himmel weiß und Blau“ und den „Timple Boarischen“.

Zahlreiche Ehrungen konnten ebenfalls wieder vorgenommen werden. Eine besondere Ehrung ging an diesem Abend an Martha Rohrmair. Eigentlich hätte es eine Überraschung werden sollen, aber nachdem sie im Arbeitseinsatz in der Küche war, wurde sie vorgewarnt. Ihr Sohn, der erste Vorstand Michael Rohrmair, ernannte sie zum Ehrenmitglied. Martha ist seit 37 Jahren im Verein und davon 29 Jahre im Ausschuss und 25 Jahren Revisor. Doch diese Ehrung erhält sie nicht nur dafür, sondern für ihr Engagement anfangs als Aktive auf der Bühne und seit einigen Jahren hinter der Bühne, etwa in der Küche und bei der Dekoration.

Michael durfte noch weitere Ehrungen vornehmen: Für 40-jährige Treue zum Verein wurden Dieter Klement, Friedrich Dietrich und Monika Mayer geehrt. Die Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft ging an Lydia Wenzl. Der Bezirksleiter Nick Rohrmair übernahm die Ehrungen vom Gau. Hierbei durfte er Diana Pfaffl für 25-jährige Gau-Mitgliedschaft und das Ehepaar Rita und Alois Bierl für 50-jährige Mitgliedschaft auszeichnen.