Boarischer Abend der Bayermünchinger Trachtler

Die Jugend und die Aktiven zeigen Plattler und Tänze im Gasthof Giggenbach in Baindlkirch.

Der Heimat- und Trachtenverein "Bayermünching" Merching lud zu einem Boarischen Abend in den Gasthof Giggenbach nach Baindlkirch. Vorsitzender Michael Rohrmair freute sich über alle Gäste, die endlich zu dieser Veranstaltung kommen konnten. Mit dem Boarischen Abend haben die Bayermünchinger ihrer Jugend und den Aktiven neben dem Heimatabend noch zusätzlich einen gemütlichen Rahmen geschaffen, bei denen sie ihr Können zeigen und damit auch Tradition und Brauchtum hochhalten können. Die vereinseigene Musikgruppe „Bayermünchinger Beidl Buam“ spielte zünftig bayerische Volksmusik auf und begleitete die Jugend und die Aktiven zu Plattlern und Tänzen. Als „Beidl Buam“ spielten Michael Rohrmair am Kontrabass, Florian Zeneli und Florian Glaser an der Ziach, Nico Ruile an der Trompete und Patrick Gaigl mit den Klanglöffeln zusammen. Mit Witz und Charme führten Nico Ruile und Florian Glaser durch das Programm.

Zum Abschluss gibt es den Radtanz der Jugend

Bereits im Vorfeld probten die Jugendleiterinnen Diana Pfaffl und Sabine Rohrmair fleißig mit der Kindergruppe. Stolze 13 Kinder führten neben dem Auftanz, das Bauernmadl, die lautstarke und mitreißende Krebspolka sowie die immer schneller werdende Torporzer Kreuzpolka vor und plattelten den Heitauer. Neben vielen Plattlern präsentierten die Aktiven das Mühlrad und zum Abschluss den Radtanz.

Am Samstag, 9. Dezember, laden die Bayermünchinger zu einer besinnlichen Adventsfeier ein. Ab 20 Uhr stimmen die Trachtler in der Trachtenstube unter der Mehrzweckhalle Merching in die „staade Zeit“ ein. Der besinnliche Teil wird von den Musikanten und der Jugend des Vereins gestaltet. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Tombola ohne Nieten geben.