Die ersten Merchinger Spieletage sind ein großer Erfolg

Plus Strategen, Knobelkünstler, aber auch besonders Geschickte und Denksportler konnten sich bei den ersten Merchinger Spieletagen so richtig ausleben.

Nahezu 1000 verschiedene Spiele hatte Diana Pfaffl vom Kreisjugendring (KJR) mitgebracht – wer dann zwischendurch doch eine kleine Verschnaufpause brauchte, konnte sich mit leckeren Waffeln, Kaffee und Kuchen wieder stärken.