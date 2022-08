Die Vogelinseln am Mandichosee finden keine Ruhe vor Menschen

Plus An der Lechstaustufe 23 gibt es kleine Inseln, auf denen Vögel ungestört brüten sollen. Trotz Hinweisschilder betreten viele Menschen diese geschützten Bereiche.

Es ist Freitagmorgen, 10 Uhr. Ein Mountainbiker fährt gezielt auf die Schranke zu, die eine kleine Halbinsel am Merchinger Mandichosee absperrt. Doch Carr Dürr hält ihn auf und bittet ihn freundlich, dieses Gebiet nicht zu befahren. Denn es sei ein Vogelschutzgebiet und biete derzeit den Tieren ein geschütztes Terrain zum Brüten. Der Mountainbiker zeigt Verständnis und radelt davon. Der Umweltschützer Carr Dürr ist froh, dass es zu keinerlei Diskussionen kam. Denn viele Menschen kümmert das Verbot nicht, darunter leiden die Tiere.