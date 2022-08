Einsatz für die Wasserwacht: Ein bisschen Baywatch am Mandichosee

Plus Sie behandeln Schnittverletzungen, helfen Kite-Surfern und sind dann im Einsatz, wenn andere ihre Freizeit genießen: die Ehrenamtlichen der Wasserwacht Mering.

Unzählige Schichten verbringt Peter Huber als Wachleiter am Mandichosee. Mit weiteren sechs Mitgliedern der Wasserwacht Mering sorgt er dafür, dass bei wichtigen Notfällen sofort Hilfe geleistet werden kann. Vor über 40 Jahren trat er der Wasserwacht bei und ist noch immer begeistert von seinem Ehrenamt.