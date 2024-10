In der Natur lernen: Merching hat jetzt einen Baumlehrpfad

Leuchtendes Herbstlaub, glänzende rote Früchte: Wer in Merching mit offenen Augen an der Paar entlangspaziert, kann nicht nur viel Herbstliches entdecken, sondern mit dem neuen Baumlehrpfad eine ganze Menge lernen. Den Wunsch dazu kam von vielen Seiten: Im Gemeinderat hatte sich dies Monika Scheibenbogen gewünscht, erzählt Bürgermeister Helmut Luichtl. Da auch die Grundschule diesen Wunsch äußerte und der Bund Naturschutz dieses Projekt ausdrücklich befürwortete, unterstützte Luichtl das Vorhaben: „Es ist einfach viel besser, wenn es von den Kindern und Jugendlichen selbst kommt – da hat es einen ganz anderen Wert und bleibt auch besser in den Köpfen“, ist er überzeugt.

Christina Riedmann-Pooch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bund Naturschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Merching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis