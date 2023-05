Mehr Freiheit für den Lech? Grüne wollen Wasserkraftwerke zurückkaufen

Ökologie, Hochwasserschutz und regenerativer Strom - das lässt sich am besten vereinbaren, wenn die Wasserkraftwerke der Uniper zurück an Bayern gehen - finden die Grünen.

Zwei Wasserkraftwerke der in Schieflage geratenen Uniper befinden sich im Landkreis Aichach-Friedberg. Der Fraktionsvorsitzende der Landtagsgrünen Ludwig Hartmann, wählte die Lechstaustufe 23 bei Merching, um ein Anliegen seiner Partei zu vertreten: Der Freistaat soll die Uniper-Wasserkraftwerke zurückkaufen. Die Gelegenheit ist günstig. Denn nach der jüngsten Rettungsaktion befinden sich 99 Prozent der Anteile im Besitz des Bundes.

1978 ging das Wasserkraftwerk in Betrieb. Die örtliche Landtagsabgeordnete der Grünen, Christina Haubrich, erinnert sich noch, wie sie als Kind über die große Baustelle staunte. Sie begrüßte Vertreter von Bund Naturschutz (BN), Grünen und der Fischereiverbände. "Uns interessiert alles, was Sie uns mit auf den Weg geben wollen", sagte sie.

Ludwig Hartmann von den Grünen ist am Lech aufgewachsen

Das Anliegen, die Wasserkraftwerke zurück in die Hand des Freistaats zu bringen, stieß auf grundlegende Zustimmung. Ludwig Hartmann, der in Landsberg am Lech aufgewachsen ist, macht sich dafür seit Längerem stark. "Der Lech ist einer der verbautesten Flüsse, die wir hier in Bayern haben", stellte er fest.

Seit Edmund Stoiber die Kraftwerke in den 90er-Jahren verscherbelt habe, stünden wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Jetzt bestehe die historische Chance, die Privatisierung rückgängig zu machen - und die Bedürfnisse der Gewässerökologie, Hoch- und Niedrigwassermanagement und Stromerzeugung besser unter einen Hut zu bringen.

"Wir wollen dem Lech wieder mehr Fläche geben", nennt er ein Ziel. Dadurch könnte in Form von Auwäldern Lebensraum entstehen und versickerndes Wasser helfe, die Grundwasserstände zu regenerieren. Konkret müssten die Ausleitungen oberhalb der Kraftwerke stattfinden. "So etwas können wir besser umsetzen, wenn die Kraftwerke in öffentlicher Hand sind", erklärte er.

Kraftwerke am Lech: Flächen am Ufer sind für Ökologie wichtig

Und dafür braucht es Platz. Noch habe Uniper viele Flächen in Ufernähe im Besitz. Auch diese gelte es zu sichern. Es komme immer noch vor, dass Uniper Grundstücke am Lech einfach verkaufe: "Das ist doch Wahnsinn!", sagte Hartmann. Unterstützung gab es von der früheren Grünen-Landtagsabgeordneten Christine Kamm aus Augsburg, die dem Vorhaben viel Erfolg wünschte. "Wir wollen einen Wildfluss von hier bis zum Hochablass", sagte sie und hob lobend das geplante Renaturierungs-Projekt Licca Liber hervor.

Ein Problem ist das Geschiebe. Darunter versteht man das Geröll, das der Lech als Gebirgsfluss transportiert. Dieses bleibt an den Staustufen zurück und der Fluss gräbt sich immer tiefer ein. Hartmann sieht hier die Aufgabe, ökologischere Kraftwerke zu entwickeln, die auch für das Geschiebe durchlässig sind. Hubert Schuster vom Fischereiverband Schwaben äußerte sich skeptisch. Denn an den Stauwerken sammle sich Schlamm und Sand. "Wenn Sie unten aufmachen, kommt das mit und dann ist unterhalb des Kraftwerks erst mal alles tot", sagte er.

Die Fischtreppe am Mandichosee könnte ökologisch besser umgesetzt sein, finden die Fischer. Auch sie sehen Vorteile in einer Rückkehr der Wasserkraftwerke zum Freistaat. Foto: Gönül Frey

Fachleute geben der Fischtreppe am Mandichosee mäßige Noten

Vom Staudamm machte Hartmann noch einen Abstecher zur Fischtreppe. Von den Vertretern des Fischereiverbands erhielt sie nur mittelmäßige Noten. Die Durchlässigkeit für die Fische sei hergestellt, aber es sei alles relativ gerade und strukturarm. Von anderen Betreibern wie etwa der LEW gebe es ökologisch sehr viel hochwertigere Lösungen. "Da sind die Wasserläufe echte Lebensräume für die Fische, in denen sie sogar laichen", erklärte Ulrich Krafczyk, Geschäftsführer des Fischereiverbands Schwaben.

Johannes Enzler von der BN-Kreisgruppe Augsburg gab Hartmann noch andere Anliegen mit, wie eine personelle Verstärkung der Wasserwirtschaftsämter, damit Projekte wie Licca Liber schneller vorangehen. Außerdem müsse ein Monitoring die Renaturierung begleiten - und zwar von Anfang an, um auch Veränderungen zu dokumentieren. Bei seinen Gesprächen mit dem Landesamt für Umweltschutz (lfu) habe er den Eindruck gehabt, dass es damit nicht mehr vor Baustart klappt. Hartmann versprach, nachzuhaken.