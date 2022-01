Merching

vor 52 Min.

Merching will für große Projekte 17 Millionen Euro Darlehen aufnehmen

Plus Schule, Rathaus, Kindergarten: In Merching stehen große Pläne an. Die Gemeinde wird geplante Investitionen mit Kosten von über 28 Millionen anpacken.

Von Christina Riedmann-Pooch

Schon am 16. Dezember vergangenen Jahres wurde in Merching der Haushaltsentwurf 2022 vorbesprochen, in den vergangenen Wochen mit den letzten Änderungen angepasst und in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen. Für den Haushalt 2022 sowie für die beiden Folgejahre ist eine Darlehensaufnahme geplant: Insgesamt sind hier 17 Millionen Euro veranschlagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen