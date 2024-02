Merching

Hohe Investitionskosten belasten die Gemeinde Merching

Plus Der Haushalt ist angespannt: Hohe Investitionskosten und veränderte Voraussetzung für die benötigte Darlehenssumme belasten die finanzielle Situation der Gemeinde Merching.

Von Christina Riedmann-Pooch

Vielerorts spüren Kommunen die Auswirkungen der angespannten Situation - jetzt auch Merching. Kosten stiegen, Investitionen stauten sich, gleichzeitig lassen sich einige Projekte nicht mehr aufschieben. Bereits Mitte Dezember wurde der Haushaltsplan 2024 vorberaten. Es haben sich noch einige Änderungen ergeben, die nun entsprechend eingearbeitet wurden. Das Ganze sei durchaus mit heißer Nadel gestrickt worden, erläuterte Bürgermeister Helmut Luichtl, bevor er das Wort an Kämmerin Alexandra Hagen übergab.

Merching hat viele Projekte zu stemmen

In der Haushaltsplanung 2024 ist, wie auch für die Folgejahre 2025 bis 2027, eine Darlehensaufnahme vorgesehen. Insgesamt werden hierfür elf Millionen Euro veranschlagt, da eine anderweitige Finanzierung der geplanten Investitionen mit einem Volumen von über 26 Millionen in der Finanzplanung nicht möglich ist. Die größten Posten dafür sind der dritte Teil des Straßenausbaus der Hauptstraße, die Schulhauserweiterung und das neue Baugebiet, das auch einen weiteren Kindergarten umfasst. Zwar sind 2024 nur notwendige und unverzichtbare Maßnahmen eingeplant – doch der Investitionsstau der vergangenen Jahre macht sich jetzt besonders bemerkbar: Vieles konnte noch nicht umgesetzt werden, durch die steigende Zahl der Kinder von der Krippe über den Kindergarten bis zur Schule wird dies dringlicher und kann auch nicht verschoben oder gestrichen werden. „Wir bekommen zwar einiges an Zuschüssen – aber zunächst müssen wir vorfinanzieren“, unterstrich Luichtl.

