In der Mandichostraße in Merching soll ein Parkverbot die Situation entschärfen

Die Mandichostraße ist eine der wichtigsten Verbindungsstraßen in Merching: Wer die Umgehungsstraße nach Mering nicht nutzt, wählt diesen Weg. Das gilt für Busse, geschäftliche und private Fahrten. Mit der zunehmenden Wohnverdichtung hat sich die Situation verschärft – ganz besonders gilt dies für den oberen Bereich der Mandichostraße, die in die Hauptstraße mündet, bis etwa zur Einmündung in die Untermühlstraße. Der Rat entschied nun einstimmig, für diesen Bereich ein absolutes beidseitiges Halteverbot, Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr auszusprechen. Die Stellplätze am Rathaus werden für den gleichen Zeitraum als Kurzparkzone ausgewiesen. Der genaue Zeitpunkt, wann das Verbot in Kraft treten wird, ist noch nicht bekannt.

Christina Riedmann-Pooch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Merching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Parkverbot Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis