Jahrgangstreffen in Merching: Ihre Einschulung war im Jahr 1949

Ihre Einschulung liegt über 70 Jahre zurück: Mehrere Merchingerinnen und Merchinger treffen sich regelmäßig zu Jahrgangstreffen. Heuer war es ein besonderes.

Ein außergewöhnliches Jahrgangstreffen fand heuer in Merching statt. 1949 sind die Frauen und Männer in die Schule gekommen – ein fideler Jahrgang, finden sie selbst. Weil die meisten von ihnen dieses Jahr ihren 80. Geburtstag feiern, trafen sie sich dieses Jahr besonders gerne zu ihrem Klassentreffen. Ursprünglich waren sie 18 Mädchen und 10 Buben, die bei ihrer Lehrerin Gertraud Eggl im jetzigen Rathaus Lesen, Schreiben, Rechnen und vieles mehr lernten. Der Unterricht fand aus Platzmangel mal vormittags, mal nachmittags statt. In der zweiten Klasse hatten sie viele Vertretungslehrer, erinnern sie sich.

Merchinger erinnern sich an die Grundschule

Aufregend und schön waren für alle die Ausflüge, besonders der Zoobesuch in der 3. Klasse. Einige Lehrerinnen und Lehrer, etwa die Handarbeitslehrerin oder die Klassenlehrer der höheren Jahre, wie Konrad Dietrich oder Ludwig Sappler, sowie die Religionslehrer Pfarrer Stegmann und Pfarrer Stiefenhofer haben sie auf ihrem Schulweg begleitet. Leider seien schon neun ihrer Mitschüler bereits verstorben. Aber sie hatten immer eine so gute Gemeinschaft, dass sie sich seit ihrem 30. Lebensjahr nie aus den Augen verloren haben, erzählen sie: Alle fünf Jahre treffen sie sich – diejenigen, die in Merching wohnen, sogar jedes Jahr. Ein sehr persönlicher Gottesdienst ist dank ihres Klassenkameraden Alois Roßmanith auch dieses Jahr wieder der Auftakt des Treffens gewesen.