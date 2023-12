Jugendliche lassen sich in Merching zu Babysittern ausbilden

Erste Hilfe, Spiele, Tragen und Wickeln: In Merching fand zum ersten Mal ein Babysitterkurs statt. Zwölf Jugendliche nahmen teil.

Gespannte Gesichter blickten bei der Begrüßung zu Elisabeth Arnold vom Familienstützpunkt Süd der Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land. Sie konnte als Referentin für den anstehenden Kurs gewonnen werden. Sie hat die pädagogischen Inhalte des Babysitterkurses bereits mehrfach erfolgreich im Mehrgenerationenhaus in Kissing durchgeführt. Beschäftigungsideen, Kinderpflege, Tragen und Wickeln waren nur einige der großen Themenblöcke beim ersten Kurstag im Pfarrsaal in Merching.

Meringer Wasserwacht informierte zu Erster Hilfe

Zwölf Jugendliche hatten sich angemeldet und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen gleich zu Beginn eine Babypuppe in Lebensgröße und teilweise auch mit echtem Babygewicht zum praktischen Üben. Sie hörten aufmerksam zu, damit am Ende des Kurses auch das Zertifikat erworben werden konnte.

Beim Babysitterkurs in Merching lernten die Jugendlichen auch, wie man bei Babys Erste Hilfe anwendet. Foto: Jessica Bader

Am zweiten Tag stand Jessica Bader von der Meringer Wasserwacht zur Verfügung, die den motivierten Jugendlichen Erste Hilfe am Kind näherbrachte. Beide Kurstage waren von vielen praktischen Beispielen geprägt: Singspiele und Draußenspielideen wurden ebenso geübt wie Versorgen von Platzwunden am Kopf und Umgang im Erstickungsfall des Kindes bzw. beim Verschlucken von Kleinteilen. Versüßt wurden die Inhalte mit kindgerechten Pausenverpflegungen, die von den JuKi Mitgliedern im Pfarrsaal zur Verfügung gestellt wurden. Wer bei diesem Kurs keinen Platz ergattert hat und sich auch für die Inhalte interessiert, ist beim Familienstützpunkt Süd an der richtigen Stelle, da der Kurs dort regelmäßig im Programm ist.

Ob es eine Fortsetzung im Merchinger Pfarrsaal geben gibt, wird noch abgestimmt. Eltern, die auf der Suche nach einem geeigneten Babysitter sind, finden bestimmt in Kürze mehr Informationen in ihrem Ort, denn auch hierzu wurden die Jugendlichen geschult. (AZ)